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        Malatya'da otomobil direğe çarptı; Zeydanur öldü, anne ve babası yaralandı

        MALATYA'nın Darende ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobildeki Zeydanur İzci hayatını kaybetti, anne ve babası ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 22:56 Güncelleme: 09.04.2025 - 23:00
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        Malatya'da otomobil direğe çarptı; Zeydanur öldü, anne ve babası yaralandı
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        MALATYA'nın Darende ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobildeki Zeydanur İzci hayatını kaybetti, anne ve babası ise yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Ulupunar Mahallesi’nde meydana geldi. Osman İzci yönetimindeki 44 NA 922 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık görevlileri tarafından otomobilden çıkarılan yaralı sürücü Osman İzci ile yanında bulunan eşi Şevval İzci, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada İzci çiftinin kızları Zeydanur İzci'nin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşamını yitiren Zeydanur İzci'nin cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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