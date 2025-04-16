Bakan Yumaklı: ÇKS'ye kayıtlı ancak sigortası olmayan üreticilerimizin de maliyetlerini karşılayacağız (2)

DEĞERLENDİRMETOPLANTISINA KATILDI

Zirai dondan etkilenen kayısı bahçelerinde incelemelerde bulunup, üreticilerle bir araya gelen Bakan Yumaklı, Tarım İl Müdürlüğü, büyükşehir belediyesi ile Valiliği ziyaret etti Valilik toplantı salonunda yerel yöneticiler ile bir araya gelen Bakan Yumaklı, değerlendirme toplantısına başkanlık yaptı. Toplantıda bölgedeki hasar durumu ve atılacak adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Yumaklı son olarak Ak Parti İl Başkanlığı ziyaretinde bulunarak parti teşkilat üyeleri ile bir araya geldi.