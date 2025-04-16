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        Bakan Yumaklı: ÇKS'ye kayıtlı ancak sigortası olmayan üreticilerimizin de maliyetlerini karşılayacağız (2)

        DEĞERLENDİRMETOPLANTISINA KATILDI Zirai dondan etkilenen kayısı bahçelerinde incelemelerde bulunup, üreticilerle bir araya gelen Bakan Yumaklı, Tarım İl Müdürlüğü, büyükşehir belediyesi ile Valiliği ziyaret etti Valilik toplantı salonunda yerel yöneticiler ile bir araya gelen Bakan Yumaklı, değerlendirme toplantısına başkanlık yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 19:41 Güncelleme: 16.04.2025 - 19:45
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        Bakan Yumaklı: ÇKS'ye kayıtlı ancak sigortası olmayan üreticilerimizin de maliyetlerini karşılayacağız (2)
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        DEĞERLENDİRMETOPLANTISINA KATILDI

        Zirai dondan etkilenen kayısı bahçelerinde incelemelerde bulunup, üreticilerle bir araya gelen Bakan Yumaklı, Tarım İl Müdürlüğü, büyükşehir belediyesi ile Valiliği ziyaret etti Valilik toplantı salonunda yerel yöneticiler ile bir araya gelen Bakan Yumaklı, değerlendirme toplantısına başkanlık yaptı. Toplantıda bölgedeki hasar durumu ve atılacak adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Yumaklı son olarak Ak Parti İl Başkanlığı ziyaretinde bulunarak parti teşkilat üyeleri ile bir araya geldi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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