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        Yolun karşısına geçerken TIR çarpması ile öldü

        MALATYA'da yolun karşısına geçmeye çalışan Bayram Karagöz (75), TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 10:13 Güncelleme: 25.04.2025 - 10:13
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        Yolun karşısına geçerken TIR çarpması ile öldü
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        MALATYA'da yolun karşısına geçmeye çalışan Bayram Karagöz (75), TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaza, sabah saatlerinde Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Bayram Karagöz'e, M.G. yönetimindeki 44 AFM 889 plakalı TIR çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bayram Karagöz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Karagöz'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. M.G.'nin gözaltına alındığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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