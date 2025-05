Bakan Kurum: Özgür Bey etrafına baksın yapılanları iyi görür

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenerek "Özgür Bey’e tavsiyem, beni böyle yalan yanlış iftiralarla diline dolayacağına o gözlerindeki bandı çıkarsın ve etrafına bir baksın. Belki o zaman etrafındakileri etrafında yapılanları çok iyi görür" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaretler için geldiği Malatya'da yürütülen imar ve inşa çalışmalarını inceledi. Bakan Kurum, Malatya programına ilk olarak dün akşam saatlerinde rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan İl Başkanı Ali Bakan'ı hastanede ziyaret etti. Bakan Kurum, İl Başkanı Ali Bakan'ı telefonda aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştürdü. Büyükşehir Belediyesinde Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık yapan Bakan Kurum, daha sonra çarşı merkezinde inşa çalışmalarında sona gelinen Bakırcılar Pazarı inşaat sahasında açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, muhalefetin icraat yerine gürültü çıkardığını belirterek, "Bizim muhalefette iş yok icraat yok eser yok sadece gürültü çıkarıyorlar. Tek yaptıkları bu ve iftira üstüne iftira atıyorlar. Şu arada on binlerce çalışan işçimizin emekçimizin kardeşlerimizin döktüğü alın terine ihanet ediyorlar. Bırakın deprem bölgesinde yazdığımız yeniden diriliş destanının bir parçası olmayı ellerinden gelse burada bunca eseri bile durdurmayı göze alacaklar. Halbuki aziz milletimizin siyasetçiden beklediği nedir? Çalışmak, üretmek, hizmet etmek, istikameti korumak, sabırla çalışmak, samimi bir şekilde vatandaşımızın ihtiyacı talebi ne ise o talebi karşılamak için mücadele etmektir. Ben şimdi Malatya'dan soruyorum. Bizi böylesine eleştiren muhalefet deprem bölgesinde sürekli depremlerle sınanan dünyanın göz bebeği İstanbul'umuzda ne yaptı? Hatırlayın deprem bölgesinde bedava konut yapacağız dediler. Buradan depremzede kardeşlerimizin duyularıyla istismar etmek sureti ile oynadılar. Ellerinde bir sürü belediyeleri var. Burada gelip bir cami, okul, konut, ticarethane yapsalar kötü mü olurdu. Buna rağmen bu işleri yapmamalarına rağmen kusura bakmasın utanmadan sıkılmadan benim şahsıma oradan buradan laf yetiştiriyor. Biliyor ki deprem bölgesindeki 453 bin konut, iş yeri bu yıl sonu bitecek. Vatandaşlarımız burada huzura kavuşacak. Cumhurbaşkanımız burayı an be an takip ediyor. Bir an olsun biz deprem bölgesini yalnız bırakmıyoruz. Benim şahsıma ‘çalışamıyorsun, sen bu işleri yapamıyorsun, sen deprem bölgesine her ay gelmiyorsun, deprem bölgesinde vatandaşın sorunlarını bir bir dinlemiyorsun, burada herkesin kardeşi herkesin evladı olamıyorsun’, diyemiyor. İşin ehlisin, değilsin gibi bu manada bir yorum duydunuz mu? Duymadınız. Bu millete hizmet etmiyorsunuz diyebildiler mi ? Diyemezler. Ne diyor? Kanal İstanbul'muş, Arnavutköy'deki lüks konutlarmış. Açıklıyoruz dinlemiyorlar. Açıklamaları dikkate almıyorlar. Hep bir algı peşinde gündemi hep bir farklı alanlara taşıma peşindeler. Zannediyorlar ki milletimiz bu uğraşı görmüyor. İki laftan biri emin olun yalan ve iftira. Biz diyoruz ki sosyal konut yapıyoruz. Bu konutların kuralarını çektik diyoruz. Biz bu açıklamayı yapmamıza rağmen bu konutlar Araplara satılacakmış gibi bir algı içerisine giriyorlar. Biz 1,5 milyon konut yaptık. Bir tane göstersenize sosyal konutlarımızdan, TOKİ ile yaptığımız konutlarımızdan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan biri konut almış. Gösteremez” dedi.

'ETRAFINA BAK YAPILANLARI GÖRÜRSÜN' Bakan Kurum, Özgür Özel'e de seslenerek etrafına bakması gerektiğini söyledi. Kurum, “Biz İstanbul'u depreme hazırlayacağız İstanbul'un depremi milli güvenlik meselemiz dememize rağmen sanki İstanbul'da bir deprem riski yokmuş gibi ki, olan depreme de 5 gün sonra bir zahmet gelerek talimat alması gereken yerlerde istişarelerini yaparak açıklama yapıyor. Sen ilk önce kendi genel başkanlığını bir otur hazmet. Milleti bir ikna et. Ondan sonra gel eğer biz yanlış bir iş yapıyorsak, eksik bir iş yapıyorsak bizi eleştir. Özgür Bey’e tavsiyem, beni böyle yalan yanlış iftiralarla diline dolayacağına o gözlerindeki bandı çıkarsın ve etrafına bir baksın. Belki o zaman etrafındakileri etrafında yapılanları çok iyi görür. O yüzden biz, onlar ne derse desin işimize odaklanacağız. Bizim milletimize sözlerimiz var. Bu sözleri tutacağız. Bu sözlerimizi tutmak için Malatya'ya geleceğiz. Esnafımızla birlikte dükkanlarımızı iş yerlerimizi açacağız ve mutlu bir geleceğe Malatya ile birlikte bakacağız" diye konuştu.

'İSTANBUL'DA 36 BİN BİNADA 425 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN HASAR TESPİTİ YAPILDI' 23 Nisan'da İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan hasar tespit çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Bakan Kurum, "Biliyorsunuz her afette olduğu gibi afetin hemen arkasından afet bölgesine hareket ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ilgili tüm kurum kuruluşları afetin konusuna ilişkin yönlendirmek sureti ile herkes görevini bir sistem dahilinde yapmaktadır. Yine 23 Nisan'da yaşadığımız depremle birlikte hep birlikte İstanbul'a hareket ettik. Hemen bir taraftan vatandaşlarımıza muhalefetin eleştirdiği millet bahçelerinde hizmetlerimizi verdik. Diğer taraftan da hızlı bir şekilde hasar tespit çakışmalarına başladık. Gelinen noktada 36 bin binada 425 bin bağımsız bölümün bugün itibarı ile hasar tespiti yapılmıştır. Bunlardan 27 bin 697 binanın hasarsız olduğunu 4 bin 295 binamızın da az hasarlı olduğunun tespitlerini yaptık." dedi. 'YARISI BİZDEN' KAMPANYASINDA DESTEK 1 MİLYON 875 BİN TL'YE ÇIKTI İstanbul'u önemsediklerini İstanbul'un güçlü olmasının Türkiye'nin güçlü olması olduğunu belirten Bakan Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimize müjdelediği 'Yarısı Bizden' kampanyamızda az hasarlı vatandaşlarımızın talep etmeleri halinde dahil olabileceklerini ifade ettik. Dün gurup toplantımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın yine milletimize İstanbul'da evini dönüştürmek isteyen kardeşlerimiz için 'Yarısı Bizden' kampanyamızdaki artışları müjdelediler. Bu kararla deprem riski ile karşı karşıya olan İstanbul'da 'Yarısı Bizden' kampanyasındaki destek tutarlarımızı artırdık. Daha önce 700 bin TL olan hibemizi 875 bin TL'ye, 700 bin TL olan kredimizi yine 875 bin TL'ye 100 bin TL olan taşınma desteğimizi 125 bin TL'ye çıkararak toplamda, daha önce verdiğimiz 1,5 milyon TL olan desteği 1 milyon 875 bin TL'ye çıkarmış olduk. Yine iş yerlerimizde de aynı oranlarda artışımızı sağladık ve bu kapsamda yeni iş yerleri için toplam hibe ve kredi miktarlarımızı da 1 milyon TL'ye ulaştırmış oluyoruz. İstanbul için hayırlı olsun. Biz bugüne kadar 81 ilimizde yaklaşık 50 milyon konutumuzun sağlam, güvenli bir şekilde yaptığımız düzenlemelerle, sosyal konut projelerimizle, kentsel dönüşüm projelerimizle inşa edilmesini sağladık. Aynı kararlılıkla İstanbul'unda ihtiyacı olan bu dönüşümü yürütüyoruz. Bir taraftan muhalefet eleştirsin sosyal konutlar yapıyoruz. Şu an İstanbul'da yapılan sosyal konut sayısı 125 bine ulaşmıştır. Bir taraftan kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştiriyoruz. İstanbul'da yapılan kentsel dönüşü proje konut sayısı 208 bine ulaşmıştır. Bir taraftan 'Yarısı Bizden' kampanyası ile birlikte devletimiz vatandaşımızla birlikte konutların dönüşümünü sağlıyor ki bu kapsamda da hem miktarları arttırdık hem de gerek TOKİ gerek Emlak Konut ile birlikte ada bazında dönüşümlere de destek vereceğimizi ifade ediyoruz. İstiyoruz ki kim olursa olsun tüm belediyelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla İstanbul'un geleceğine hep birlikte sahip çıkalım." İfadelerini kullandı.