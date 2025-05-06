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        78 kişinin öldüğü Hakimbey Apartmanı'nda dosya mütalaa için savcılığa gönderildi

        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Malatya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Hakim Bey Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada mahkeme, dosyanın mütalaası verilmek üzere savcılık makamına tevdi edilmesine karar verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 16:07 Güncelleme: 06.05.2025 - 16:10
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        78 kişinin öldüğü Hakimbey Apartmanı'nda dosya mütalaa için savcılığa gönderildi
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        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Malatya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Hakim Bey Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada mahkeme, dosyanın mütalaası verilmek üzere savcılık makamına tevdi edilmesine karar verdi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerde, Malatya'nın Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi Mehmet Buyruk Caddesi’ndeki Hakimbey Apartmanı yıkıldı. Aralarında Milli basketbolcu Nilay Aydoğan'ın da bulunduğu 78 kişi enkaz altında kalıp, yaşamını yitirdi. Binanın yıkılmasına ilişkin 6 sanık hakkında Malatya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın 7'nci duruşma görüldü. Duruşmaya, taraf avukatları, depremde yakınlarını kaybedenlerin aileleri katıldı. Tutuksuz sanık Abdurrahman Yavuz ise SEBBİS üzerinden duruşmaya katıldı. ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan yargılana 6 sanığın bulunduğu davaya ilişkin taraf avukatlarının önceki duruşmada Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporuna ilişkin beyan ve talepleri dinlendi. Sanık avukatları, rapora ilişkin itirazlarını bildirdi.

        'OTOPARK KISMI SU ALIYORDU'

        Sanık avukatları A ve B bloktan oluşan Hakim Bey Apartmanının B bloğunda 2020 Elazığ depremi sonrası zemin gevşeme ve binanın su aldığına ilişkin ve bu blokta yapılan tadilat kararının bulunduğu karar defterini mahkemeye sundu, tanık olarak B blok sakinlerinden Metin K.'nin tadilat hususunda tanık olarak dinlenmesini talep etti. Metin K., "B bloğun otopark kısmı sürekli su alıyordu. Bina otopark kısmı yönetimi karar aldı ve gerekli izolasyon tadilatı yapıldı. A blokta böyle bir çalışma oldu mu bilmiyorum" dedi.

        Mahkeme heyeti bilirkişi raporuna yapılan itirazın reddine ve dosyanın mütalaası verilmek üzere savcılık makamına tevdi edilmesine karar vererek duruşmayı 23 Mayıs'a erteledi.

        'EMSAL KARAR ÇIKMASINI BEKLİYORUZ'

        Duruşma sonrası yakınlarını kaybedenler ve avukatları tarafından gazetecilere açıklama yapıldı. Avukat Kerem Kaptanoğlu, talep ve temennilerinin sorumluluğu bulunan kişilerin hak ettikleri cezaları almaları olduğunu belirterek, "Hem kamunun hem de mağdur ailelerin vicdanlarının rahatlaması için davanın alt sınırdan uzaklaşarak, emsal nitelikte bir ceza çıkmasını temenni ediyoruz. Adaletin düzgün hukuka uygun vicdanları rahatlatacak bir karar vermesini bekliyoruz" dedi.

        Depremde apartmanda kardeşi ve ablasını kaybeden Yunus Öner ise Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün gerçek belgeleri mahkemeye göndermediğini iddia ederek, "Bu işte ihmali ve insanların ölümüne sebep olan görevliler kendilerini suçsuz ilan etmeye çalışıyorlar. Sanki orada ölenler suçlu, bu işte ihmali olan ve sebep olanlar haklı gibi. Ölen öldüğü ile kalsın diyorlar. Biz bunu istemiyoruz. Vicdanlarımız suçluların adalet karşında ceza almaları ile rahatlayacak" diye konuştu.

        'BUGÜN KIZIMIN DOĞUM GÜNÜYDÜ'

        Milli basketbolcu Nilay Aydoğan'ın annesi Mediha Sevgi Aydoğan ise bugün kızının doğum günü olduğunu belirterek, "Bugün buraya kızımın doğum gününde bir karar çıkar diye geldik. Bilirkişi raporuna karşı çıkıyorlar. Belediye yetilileri bina yapılırken attıkları imzayı geçerli yönetmelik değil diyerek kabul etmeselerdi. Herkes birbirine suç atıyor. Bu duruşma tesadüfen kızımın doğum gününe denk geldi. Lütfen suçlular cezasını alsın" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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