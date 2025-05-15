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        Malatya'da kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde kamyona çarpan motosikletin sürücüsü Barış Güzel (51), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 13:46 Güncelleme: 15.05.2025 - 13:50
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        Malatya'da kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde kamyona çarpan motosikletin sürücüsü Barış Güzel (51), yaşamını yitirdi. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Malatya-Adıyaman kara yolunda meydana geldi. Barış Güzel'in kullandığı 44 AHL 134 plakalı motosiklet, Ramazan S. idaresindeki 44 ACM 922 plakalı kamyona çarptı. Kazanın etkisi ile yola savrulan motosiklet sürücüsü Güzel ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Barış Güzel, sevk edildiği Doğanşehir İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yaşamını yitirdi. Kamyon şoförü gözaltına alınırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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