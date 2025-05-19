Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da akrabalar arasında bıçaklı ve silahlı kavga: 3 yaralı

        MALATYA'da, husumetli akrabalar arasında çıkan tabanca ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 18:19 Güncelleme: 19.05.2025 - 18:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da akrabalar arasında bıçaklı ve silahlı kavga: 3 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MALATYA'da, husumetli akrabalar arasında çıkan tabanca ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Olay, 17.00 sıralarında Şehir Mezarlığında meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen ve aralarında husumet olan Selçuk, Mesut ve Abuzer Uçar ile isimleri öğrenilemeyen kişiler mezarlıkta karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek tabanca ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Selçuk ve Mesut Uçar bıçakla, Abuzer Uçar ise tabancayla yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Abuzer Uçar'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump, Putin ve Zelenskiy arasında büyük görüşme
        Trump, Putin ve Zelenskiy arasında büyük görüşme
        "Süreç öncekine göre fevkalade iyi"
        "Süreç öncekine göre fevkalade iyi"
        Adalı’nın oğlunun lüks otomobili yandı
        Adalı’nın oğlunun lüks otomobili yandı
        Kamyonette korkunç manzara! Baba ve oğlunun cansız bedenleri bulundu!
        Kamyonette korkunç manzara! Baba ve oğlunun cansız bedenleri bulundu!
        Paramotor kamyonetin üzerine düştü!
        Paramotor kamyonetin üzerine düştü!
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        "Minnetle anıyoruz"
        "Minnetle anıyoruz"
        Seda Bakan'dan suç duyurusu
        Seda Bakan'dan suç duyurusu
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        5. yıldızın gol kralları!
        5. yıldızın gol kralları!
        Evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin arkadaşları gözaltında!
        Evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin arkadaşları gözaltında!
        Kimin efsane olduğu açıklandı
        Kimin efsane olduğu açıklandı
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?
        “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?
        Netanyahu: Gazze'nin tamamını ele geçireceğiz
        Netanyahu: Gazze'nin tamamını ele geçireceğiz
        Victor hakkında her şey
        Victor hakkında her şey
        'Gece Müzeciliği’nin yeni durağı Sardes Antik Kenti’nde bir gece
        'Gece Müzeciliği’nin yeni durağı Sardes Antik Kenti’nde bir gece

        Benzer Haberler

        Malatya'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        Malatya'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        Malatya'nın ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kut...
        Malatya'nın ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kut...
        Çocukken babasına sigarayı bıraktırdı, psikolog olunca bağımlılıkla mücadel...
        Çocukken babasına sigarayı bıraktırdı, psikolog olunca bağımlılıkla mücadel...
        Malatya'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti
        Malatya'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti
        Malatya'da U-15 Türkiye Şampiyonası 1. kademe maçları sona erdi
        Malatya'da U-15 Türkiye Şampiyonası 1. kademe maçları sona erdi
        Malatya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
        Malatya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı