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        Camideki tavırları tepki çekti; akli dengesi yerinde değilmiş

        MALATYA'da bir camide, fötr şapka ve şortla mihraba geçen A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 12:09 Güncelleme: 10.06.2025 - 12:09
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        Camideki tavırları tepki çekti; akli dengesi yerinde değilmiş
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        MALATYA'da bir camide, fötr şapka ve şortla mihraba geçen A.Ö.'nün tavırları, tepki çekti. Malatya Valiliği, A.Ö.'nün akli dengesinin yerinde olmadığını açıkladı.

        Olay, dün akşam, Kernek Mahallesi'ndeki Karagözlüler Camisi’nde meydana geldi. Akşam namazı kılındığı sırada cemaatin arasından en öne gelen, fötr şapkalı ve şortlu A.Ö., mihraba geçti. Tavırları tepki çeken ve bir süre sonra dışarı çıkarılan A.Ö.'nün o anları cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Malatya Valiliği, olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu kişinin akli dengesinin yerinde olmadığının tespit edildiğini belirterek, "Bazı sosyal medya hesapları ile basında Malatya Karagözlüler Camisi'nde uygunsuz davranışlar sergileyen kişiyle ilgili haberlerin emniyet birimlerimizce araştırılması sonucunda kimlik tespiti yapılmış olup (A.Ö.) geçirdiği kaza sonucunda akli dengesini kaybettiği tespit edilmiştir" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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