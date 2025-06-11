Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Kendisini rahatsız eden kişiyi ayaklarından vuran Nuray, o anları kayıt altına aldı

        MALATYA'da Nuray Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 20:46 Güncelleme: 11.06.2025 - 20:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kendisini rahatsız eden kişiyi ayaklarından vuran Nuray, o anları kayıt altına aldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MALATYA'da Nuray Ş., kendisini rahatsız eden S.D.’yi çantasından çıkardığı tabancayla ayaklarından vurdu. Nuray Ş., o anları da cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.

        Olay, öğle saatlerinde Pütürge ilçesine bağlı Köylü Mahallesi'nde meydana geldi. Nuray Ş. ile kendisini rahatsız ettiğini iddia ettiği S.D. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Nuray Ş., çantasından çıkardığı tabanca ile S.D.'ye ateş etti. Kurşunların ayaklarına isabet ettiği S.D.'yi telefon kamerası ile kayıt altına alan Nuray Ş., görüntüleri de kendi sosyal medya hesabından paylaşarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.D., yapılan ilk müdahalenin ardından Pütürge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Nuray Ş. ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Olaylı Olympiakos serisinde neler yaşandı?
        Olaylı Olympiakos serisinde neler yaşandı?
        Şuayb Ordu serbest kalacak
        Şuayb Ordu serbest kalacak
        F.Bahçe'de Mourinho kararı!
        F.Bahçe'de Mourinho kararı!
        Medinskiy: Rusya ile uzun süre savaşmak imkansız
        Medinskiy: Rusya ile uzun süre savaşmak imkansız
        Taşlı saldırıda 5 tutuklama
        Taşlı saldırıda 5 tutuklama
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        Bahar Aksu cinayeti davası ertelendi
        Bahar Aksu cinayeti davası ertelendi
        Leroy Sane İstanbul'a gelecek!
        Leroy Sane İstanbul'a gelecek!
        Kayıp kurbanlığını ararken düşünce silahı ateş aldı
        Kayıp kurbanlığını ararken düşünce silahı ateş aldı
        11 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        11 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Bitki çayları karaciğerini bitirdi
        Bitki çayları karaciğerini bitirdi
        Altın Euro'yu geride bıraktı
        Altın Euro'yu geride bıraktı
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        İş insanını öldüren boğuşma! Dehşet anı kamerada!
        İş insanını öldüren boğuşma! Dehşet anı kamerada!
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Milli futbolcu baba olacak
        Milli futbolcu baba olacak

        Benzer Haberler

        "Deprem bölgesinde yerinde dönüşüm projeleri için başvuru süresi uzatılsın"...
        "Deprem bölgesinde yerinde dönüşüm projeleri için başvuru süresi uzatılsın"...
        Malatya'da bir kadının silahla vurduğu kişi yaralandı
        Malatya'da bir kadının silahla vurduğu kişi yaralandı
        Malatya'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Malatya'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Malatya'da yük treni pikaba çarptı
        Malatya'da yük treni pikaba çarptı
        Malatya'dan yılın ilk 5 ayında 132 milyon dolarlık kuru kayısı ihraç edildi
        Malatya'dan yılın ilk 5 ayında 132 milyon dolarlık kuru kayısı ihraç edildi
        Somuncu Baba Derneği 20 ülkede ihtiyaç sahiplerine kurban eti yardımı yaptı
        Somuncu Baba Derneği 20 ülkede ihtiyaç sahiplerine kurban eti yardımı yaptı