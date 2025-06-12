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        Malatya'da yol verme kavgasında amcası ve kuzenini öldürdü (2)

        BABADA ÖLDÜ, ŞÜPHELİ YAKALANDIMalatya'nın Pütürge ilçesinde yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada silahla vurulan Bülent Fırat'ın ardından babası Nuri Fırat da (82) kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 17:39 Güncelleme: 12.06.2025 - 17:45
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        Malatya'da yol verme kavgasında amcası ve kuzenini öldürdü (2)
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        BABADA ÖLDÜ, ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Malatya'nın Pütürge ilçesinde yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada silahla vurulan Bülent Fırat’ın ardından babası Nuri Fırat da (82) kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Fırat'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Amcası ile kuzenini öldüren Şerafettin Fırat ise suç aletiyle birlikte jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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