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        İşçilerin kaldığı 8 konteyner, yangında zarar gördü

        MALATYA'dainşaat şantiyesinde çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 16:48 Güncelleme: 14.06.2025 - 16:55
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        İşçilerin kaldığı 8 konteyner, yangında zarar gördü
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        MALATYA'dainşaat şantiyesinde çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. 8 konteyner, kullanılamaz hale geldi.

        Konak Mahallesi'nde yapımı devam eden toplu konutların şantiyesinde çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Dumanı görenlerin ihbarı ile bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 5 araç ve 19 personel ile müdahale edilen yangın, 1 saatte söndürüldü. 8 konteyner kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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