İşçilerin kaldığı 8 konteyner, yangında zarar gördü

Konak Mahallesi'nde yapımı devam eden toplu konutların şantiyesinde çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Dumanı görenlerin ihbarı ile bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 5 araç ve 19 personel ile müdahale edilen yangın, 1 saatte söndürüldü. 8 konteyner kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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