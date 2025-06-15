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        Malatya'da iş makinesi yüklü TIR'ın lastiğinin patlaması kamerada

        MALATYA'da iş makinesi taşıyan TIR'ın lastiğinin patladığı anlar kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 14:38 Güncelleme: 15.06.2025 - 14:45
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        Malatya'da iş makinesi yüklü TIR'ın lastiğinin patlaması kamerada
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        MALATYA'da iş makinesi taşıyan TIR'ın lastiğinin patladığı anlar kameraya yansıdı. Patlama sırasında çevredekiler kısa süreli panik yaşadı.

        Olay, dün öğle saatlerinde İnönü Caddesi’nde meydana geldi. 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan bir binanın yıkımı için getirilen iş makinesi yüklü TIR’ı, sürücüsü bir iş yeri önüne park etti. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR'ın lastiği bir anda patladı. Patlamanın şiddeti ile kaldırım üzerindeki vatandaşlar panik yaşadı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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