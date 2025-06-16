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        Malatya'da ot yangınında alevler ağır hasarlı evlere sıçradı

        MALATYA'nın Kale ilçesindeki çıkan ot yangınında alevler ağır hasarlı boş evlere de sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 17:27 Güncelleme: 16.06.2025 - 17:30
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        Malatya'da ot yangınında alevler ağır hasarlı evlere sıçradı
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        MALATYA'nın Kale ilçesindeki çıkan ot yangınında alevler ağır hasarlı boş evlere de sıçradı. Yangına müdahale sürerken, şu ana kadar 4 ev zarar gördü.

        Üçdeğirmen Mahallesi'nd saat 15.00 sıralarında ot yangını çıktı. İlk belirlemelere göre elektrik kablolarından düşen kıvılcımların neden olduğu yangın, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören ve kullanılmayan evlere de sıçradı. İhbar sonrası bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Bölgede yangın söndürme çalışmaları sürerken, Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, "Arazi şartları iyi olmadığından dolayı kepçe ve arazözlerle yangının geçiş güzergahını kapatmaya çalışıyoruz. Yaz ayı olduğundan çok kuru ot ve dallar var; yangın rüzgarın etkisi ile devam ediyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Şu ana kadar 2023 depreminde hasar almış 4 evimiz hasar gördü. Bizim için tek teselli, yangının candan uzak olması. Orman Müdürlüğümüzden de yangın için gerekli desteği alma konusunda yardım istedik. Kısa sürede kontrol altına almak için tüm ekipler yoğun şekilde çalışıyor" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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