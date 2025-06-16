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        Malatya'da ot yangınında alevler ağır hasarlı evlere sıçradı (2)

        YANGIN3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ Malatya Kale ilçesine bağlı Üçdeğirmen Mahallesi'nde ot yangınının sıçramasıyla evlerde çıkan yangın ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 19:25 Güncelleme: 16.06.2025 - 19:30
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        Malatya'da ot yangınında alevler ağır hasarlı evlere sıçradı (2)
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        YANGIN3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

        Malatya Kale ilçesine bağlı Üçdeğirmen Mahallesi'nde ot yangınının sıçramasıyla evlerde çıkan yangın ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, depremlerde hasar alan ve kullanılmayan 4 evdeki hasar yangın nedeniyle daha da büyüdü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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