Malatya'da ot yangınında alevler ağır hasarlı evlere sıçradı (2)

Malatya Kale ilçesine bağlı Üçdeğirmen Mahallesi'nde ot yangınının sıçramasıyla evlerde çıkan yangın ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, depremlerde hasar alan ve kullanılmayan 4 evdeki hasar yangın nedeniyle daha da büyüdü.

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