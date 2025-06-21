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        Malatya'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

        MALATYA'nın Darende ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyere çarptığı kazada Aycan Dinçer (45) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 18:47 Güncelleme: 21.06.2025 - 18:50
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        Malatya'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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        MALATYA'nın Darende ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyere çarptığı kazada Aycan Dinçer (45) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Malatya- Darende karayolu Tataruşağı mevkisinde meydana geldi. Nihat Dinçer yönetimindeki 22 AAD 981 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobildeki Aycan Dinçer'in yaşamını yitirdiği, sürücü Nihat Dinçer ve Mahfus Türkan'ın yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada yaşamını yitiren Aycan Dinçer'in cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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