Pütürge-Doğanyol Eğitim Vakfı'ndan öğrencilere destek

MALATYA (AA) - Pütürge-Doğanyol Eğitim Vakfı'nın 410 öğrenciye burs vereceği bildirildi.

Vakfın başkan yardımcısı Bayram Tilbaç, yazılı açıklamasında, vakıf olarak geçen yıl 340 öğrenciye burs sağladıklarını belirtti.

Bu yıl ise yapılan başvurularla ilgili değerlendirme soncunda geçen yıldan devam eden öğrencilerle birlikte 410 öğrenciye burs vereceklerini aktaran Tilbaç, şöyle devam etti.:

"Burs alan öğrencilerimizin yüzde 95'i Pütürge ve Doğanyollu. Burs veren, bağış yapan, katkı sunan tüm hayır sever Pütürgeli, Doğanyollu ve yöremizin dostu güzel insanlardan Allah razı olsun. Onlarca güzel insan bağışlarını Pütürge-Doğanyol Eğitim Vakfı bünyesinde toplattı ve 410 tane memleketimizin geleceği olan, gerçekten de ihtiyaç sahibi olan evlatlarımıza karşılıksız burs sağlandı. Halen onlarca başvuru dosyamız bekliyor ve bağışçı sayısı arttıkça o kardeşlerimize de burs vermek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Burslarımız düzenli olarak her ayın 25'inde öğrencilerimizin hesabına yatacaktır."

Tilbaç, amaçlarının yöre çocuklarına ve yöre eğitim alt yapısına katkı vermek ve destek sunmak olduğunu kaydetti.

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