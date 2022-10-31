Malatya'daki trafik kazalarında 7 kişi yaralandı

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende, Arguvan ve Yeşilyurt ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi yaralandı.

İ.M. yönetimindeki 44 AEZ 278 plakalı otomobil Darende-Elbistan kara yolu Yeniköy Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile yanında bulunan aynı aileden N.M, G.G. ve M.E.M. yaralandı.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

S.Ç. yönetimindeki 34 HY 7594 plaka otomobil ile U.C. idaresindeki 23 ED 595 plakalı otomobil, Malatya- Sivas kara yolu Arguvan yol ayrımında çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü U.C. ile diğer araçta yolcu konumunda bulunan G.Y. ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

M.B. idaresindeki 46 P 1862 plakalı kamyonet ise Yeşilyurt ilçesi Cafana Mahallesi Tavşantepe kavşağında devrildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



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