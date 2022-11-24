Malatya'nın ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende, Hekimhan, Arapgir ve Kale ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.

Darende ilçesinde Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

İnce ve beraberindekiler, törenin ardından Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Kutlama programı Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda devam etti.

Kaymakam Türkoğlu, burada, öğretmen bir ailenin çocuğu olmaktan büyük bir gurur duyduğunu belirterek, her zaman öğretmenlerin yanında olacaklarını söyledi.

Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce ise kültür ve medeniyetin temelini eğitimin ve öğretimin oluşturduğunu ifade etti

Programda, öğrenciler tarafından şiir, oratoryo okurken, çeşitli yarışmalarda derece giren öğretmenlere ödülleri verildi.

Tören mesleğe yeni başlayan 5 öğretmenin Türk bayrağı üzerine ellerini koyarak ant içmesiyle tamamlandı.

Hekimhan Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Pirvani Temelli Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunduğu program, Öğretmenevi Konferans Salonu'nda çeşitli etkinliklerle devam etti.

Arapgir'de ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Özdemir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törene Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Gürbüz Bulut ve Ramazan Erdem, Jandarma üsteğmen Mehmet Emin Onbüyük, okul müdürleri, kurum müdürleri ve öğretmeler katıldı.

Kale'de ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut ve beraberindeki öğretmenler Kale Kaymakamı Mustafa Aksoy'u makamında ziyaret etti.

Kaymakam Mustafa Aksoy, bütün öğretmenlerin gününü kutladı.

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