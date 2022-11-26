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MALATYA (AA) - Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Malatya'da yapılacak 2 bin 690 konut için kura çekimine başlandı.

Malatya Merkez Spor Salonu'ndaki törende konuşan Vali Vekili Mehmet Öz, ülkede 20 yılda yapılan 1 milyon 170 bin konutun ardından bu sene de 250 bin civarında konut inşa edileceğini belirterek, "Kuramızın ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından kura çekimine geçildi.



Emekli olan babası Sacit Duman'a konut çıkan Fatih Duman, gözyaşlarını tutamadı.



Duman, gazetecilere, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, Allah ayağını taşa değdirmesin. Bize bu hakkı verdiği için Allah razı olsun. Gerçekten ne diyebilirim, kelimelerim kifayetsiz." dedi.



Ramazan Uğur ise emekli olduğunu, 1500 lira kira ödediğini dile getirerek, "Çok mutluyum. Sonuna kadar bekledim, tam ümitsiz olduğum sırada birden ismimi görünce çok sevindim. Bu devirde ev sahibi olmak kolay değil. Böyle bir proje hazırlayanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Laloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Demez de katıldı.

Üç gün yapılacak kura çekiminde, Malatya merkez, Darende, Doğanşehir, Akçadağ, Arapgir, Hekimhan, Yazıhan, Kuluncak, Pütürge ve Kale ilçelerinde 2 bin 690 konutun hak sahipleri belirlenecek.





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