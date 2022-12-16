Depremin etkilediği Doğanyol'da vatandaşlar modern konutlarına kavuştu

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MALATYA (AA) - YETER ERDİNE - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol içesinde vatandaşlar TOKİ tarafından yerel mimariye uygun yapılan modern konutlarına yerleşmeye başladı.

Depremde Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri olumsuz etkilenirken bazı binalar yıkıldı, çok sayıda bina da ağır hasar gördü.

Depremin hemen ardından harekete geçen ve yardım faaliyetlerine başlayan ekipler devletin şefkatli elini depremzedelere uzattı.

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Doğanyol ilçesine yerel mimari özelliklerini taşıyan 317 konut inşa etti.

Depremin ardından çehresi değişen ve tamamen yeni bir görünüme karışan Doğanyol ilçesinde, depremzedeler kendileri için yapılan konutlara yerleşmeye başladı.

- "Yöre mimarisine, geleneksel dokuya uygun çalışma yapıldı"

Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, AA muhabirine, depremde Malatya'da en çok ilçelerinin etkilendiğini ve 4 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Depremin akabinde devletin hemen harekete geçtiğini, ilgili kurum ve kuruluşların çalışma başlattığını hatırlatan Bay şöyle konuştu:

"Gerekli hasar tespit çalışmaları yapıldıktan sonra yöre mimarisine, geleneksel dokusuna uygun bir çalışma gerçekleştirildi. Bugün baktığımız zaman depremin en çok etkisinin görüldüğü ve toplu yerleşimin olduğu İshak, Çolak, Gökçe mahallelerimizde kentsel dönüşüm çalışması başlatıldı, bitirildi ve hemşehrilerimiz konutlarına ve esnafımız ticarethanelerine geçmeye başladı. İlçe merkezimiz olan İshak ve Çolak mahallelerimizde yaklaşık 317 konut, 2 cami, yaklaşık 40 ticarethaneden oluşan bir kentsel dönüşüm çalışmasıydı. Konutlarımız, ticarethanelerimiz ve bir camimiz bitirildi, bir camimizin de bu ayın 13'ü itibarıyla ihalesi yapılacak ve inşaat sürecine başlanacak."

- Kırsala 150 köy tipi konut yapıldı

İlçe merkezi dışındaki Gökçe Mahallesi'nde ise kentsel dönüşüm çalışmasının yaklaşık 6 ay önce bitirildiğini aktaran Bay şöyle devam etti:

"Buradaki hemşehrilerimiz de yine konutlarına ve ticarethanelerine geçmeye başladı. Gökçe Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışması da yine 105 konut, 1 cami ve 65 ticarethaneden oluşan bir kentsel dönüşüm çalışmasıydı. Bunun akabinde kırsal mahallelerimizde yine vatandaşlarımızın ihtiyacına çözüm bulacak şekilde bir yapılaşmaya gidildi. Yine TOKİ tarafından burada yaklaşık 150 Tarımköy projesi kapsamında ahırlı konutlar yapıldı ve depremzedeler bu konutlarda yaşamaktadır."

- "Yapı stokumuzun yüzde 80'i değişti"

Hakan Bay, ilçede entegre devlet hastanesi, spor salonu, yol gibi çeşitli çalışmaların da devam ettiği anlatarak "Bunların mimarı kıymetli Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlarımıza, milletvekillerimize, diğer yetkililere teşekkür ediyoruz. Her daim hemşehrilerimizin ve bizlerin yanındaydılar. Bu süre zarfında devletimize hiçbir zaman inancını kaybetmeyen ve destek olan kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman vakarlarından ödün vermediler ve her zaman devletlerine, Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, AK Parti'mize inandılar. Bugün yapı stokumuzun yüzde 80'lik kısmı değişmiş durumda." diye konuştu.

İlçe merkezindeki konutlarda depremzedelerin 1 aydır oturmaya başladığını, kırsalda ise 1,5-2 yıldır evinde yaşayanların olduğunu anlatan Bay konutların teslimatının sürdüğünü bildirdi.

Konutuna yerleşen 67 yaşındaki depremzede Fahriye Türkmen ise yeni evine taşınmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Devletin konteynerde kaldıkları dönemde de kendilerini sıkıntıda bırakmadığını, tüm ihtiyaçlarının karşılandığını anlatan Türkmen, "Bize çok iyi baktılar. Evim çok güzel, memnunum. Allah evi tamamlanan herkese güle güle oturmak nasip etsin." diye konuştu.

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