Malatya'da 14 yerleşim merkezinin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 14 yerleşim merkezinin yolu ulaşıma açılmaya çalışılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezine yılın ilk karının düşmesiyle ekipler, yol açma, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kar nedeniyle Arapgir ilçesine bağlı Saluşağı, Tarhantaş, Dibek, Suceyn, Yeşilyayla, Arguvan ilçesine bağlı Çobandere, Çakmak, Kuruttaş, Göçeruşağı, Koçak, Kale ilçesine bağlı Uzunhüseyin, Karahüseyin, Kozluk, Çanakcı mahallelerinin yolları ulaşıma kapandı.

Ekiplerin yol açma ve karla mücadele çalışmaları sürüyor.​​​​​​​





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