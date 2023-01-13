Malatya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 18 zanlı tutuklandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Malatya merkezli 3 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 22 zanlıdan 18'i tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında Malatya, İstanbul ve Bayburt'ta 10 Ocak'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya merkezli operasyon kapsamında 25 adreste yapılan aramada, 31 cep telefonu, 54 SIM kart, 9 bilgisayar, 2 tablet, 4 USB, 2 hafıza kartı, hesap hareketlerinin not alındığı ajandalar, çok sayıda banka kartı, 1'er av tüfeği ve tabanca ile 9 fişek ele geçirilmiş, 22 zanlı gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.