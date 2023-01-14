Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Battalgazi ilçesine bağlı Dabakhane Mahallesinde E.P. (24) ile Ö.A. (30), arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda yaralanan E.P, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan şüpheli Ö.A'nın yakalanması için polis çalışma başlattı.

Öte yandan, E.P'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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