Malatya ve Adıyaman'da kar nedeniyle 130 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

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MALATYA/ADIYAMAN (AA) - Malatya ve Adıyaman'da kar nedeniyle kapalı olan 130 yerleşim yerinin yolunu açma çalışmaları sürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, özellikle kırsal mahallelerde açılan yolların tipi nedeniyle tekrar kapanması üzerine bu bölgelerdeki çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ekipler, ilçelerden Akçadağ'da 6, Arapgir'de 8, Battalgazi'de 3, Darende'de 13, Doğanyol'da 4, Hekimhan'da 8, Kale'de 2, Kuluncak'ta 5, Pütürge'de 11, Yazıhan'da 10 ve Yeşilyurt'ta 2 olmak üzere toplam 72 yerleşim yerinde yol açma çalışması yürütüyor.

Adıyaman İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle merkezde 4, Çelikhan'da 18, Gerger'de 9, Sincik'te 27 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerin yolları ulaşıma açmak için çalışmaları devam ediyor.

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