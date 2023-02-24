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Bakan Kurum, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde konuştu:

AA

Bakan Kurum, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde konuştu:

MALATYA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen illerde esnaf için geçici iş yerlerinin kurulacağını belirterek, "Yeni Malatya'yı en güvenli, en sağlam, en yeşil haliyle çocuklarımıza, gelecek nesillerimize inşa edeceğiz." dedi.

Bakan Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Kurum, depremin 19. gününde her saat her dakika çalışmaları süratli şekilde yapmaya gayret gösterdiklerini, önceki gün Adıyaman'da hem yeni yerleşim birimleri hem de konteyner kentlerin kurulumu için görüşmeler yaptıklarını anlattı.

Bugünkü toplantıda hem hasar tespit durumlarını hem de yeni Malatya, yeni Akçadağ, yeni Doğanşehir'e ilişkin kararları istişare ettiklerini bildiren Kurum, "Bilfiil yerinde, şehrin tüm bileşenleriyle, buradaki kanaat önderlerimizin talepleri neyse, demografik, kültürel yapı neyse hepsini içine alacak anlayışla çalışmalarımızı başlatıyoruz. Bu kapsamda inşallah yeni Malatya'yı yeni Doğanşehir'i, Akçadağ'ı hep birlikte inşa edeceğiz." diye konuştu.

- Hasar tespit çalışmalarına 7 bin personel katılıyor

Elazığ Sivrice merkezli depremde verilen sözlerin yerine getirildiğini anımsatan Kurum, şunları kaydetti:

"Elazığ, Malatya, Malatya'nın ilçeleri Kale, Pütürge ve Doğanyol'da sözlerimizi hızlı şekilde tutup depremzede kardeşlerimize verdik. Ama yerinde yaptık ama rezerv alanda yaptık, bir yıl geçmeden konutlarımızı etap etap kardeşlerimize teslim ettik. Aynı anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sayın başkanımızın liderliğinde, talimatlarıyla şehirdeki kardeşlerimizin taleplerini, ihtiyaçlarını içerecek anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Söz verdiğimiz gibi yine burada da konutlarımızı 1 yıl içerisinde etap etap teslim etmeye başlayacağımızı bir kez daha ifade etmek isterim."

Bakan Kurum, Malatya ve diğer illerdeki hasar tespit çalışmalarının eş zamanlı olarak 7 bin personelle yürütüldüğünü bildirerek, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar 4 milyon 658 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 316 bin binanın incelenmesi tamamlanmıştır. Malatya özelinde baktığımızda, hasar tespiti yüzde 80, hatta hasarın yoğun olarak yaşandığı il ve ilçe merkezindeki yerlerde yüzde 98 seviyesine gelmiştir. Bu kapsamda tüm Türkiye’de incelenen 1 milyon 316 bin binada, 534 bin bağımsız bölüm ve 173 bin binanın ağır hasarlı, yıkık veya acil yıkılacak olduğunun tespitini yaptık. Malatya ilimizde ise 27 bin binada 82 bin bağımsız bölümün acil yıkılacak ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespitini yaptık. Bu bize şunu anlatıyor; 2 deprem yaşadık. İlk depremde Malatyalı kardeşlerimiz evlerini terk ettiler ve ikinci depreme birçok kardeşimiz dışarıda yakalandılar. Yıkımın fazla olması ancak vefatlarımızın hamdolsun az olmasının sebebi budur. Ancak Malatya'mızda da gerçekten ciddi yıkım söz konusudur."

- Ticari hayatın devamlılığı sağlanacak

İlgili kurumlarla cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini yürüttüklerine dikkati çeken Kurum, amaçlarının ilk etapta rezerv alanlardan başlamak olduğunu dile getirdi.

Bakan Kurum, şehrin merkezi için mastır planlar hazırladıklarını, şehrin demografik ve kültürel yapısını koruyacaklarını, esnaf, işçi ve şehrin ileri gelenlerinin talepleri doğrultusunda şehir merkezlerini şekillendireceklerini anlattı.

Burada gerekli imar düzenlemesini yine bu çerçevede gerçekleştireceklerini vurgulayan Kurum, "Vatandaşlarımızın, esnafımızın mağdur olmaması adına, AFAD koordinasyonunda nasıl geçici barınma alanları kuruyorsak esnafımız için de geçici iş yerlerinin kurulumunu yapmaya başlıyoruz. Belediyelerimizle şehrin yaşaması, esnafımızın ticari hayatını faaliyetlerini devam ettirebilmesi adına bu kararları almış bulunuyoruz. İnşallah çok kısa zamanda şehrin içindeki ticari hayatın devamlılığı, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderebilmesi amacıyla da bu ticari ünitelerin yapımına da başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, ilk kazmayı bugün Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde, sözleşmelerini imzaladıkları afet konutlarıyla yaptıklarını aktararak, depremzedelere hayırlı olması temennisinde bulundu.

- "43 bin konutumuzu belirlediğimiz rezerv alanlarda yapacağız"

Malatya'da ilk etapta 500 konutu Gelincik Tepesi'ndeki alana inşa edeceklerini ve inşaat sürecini hızlı şekilde gerçekleştirmeye başlayacaklarını dile getiren Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Malatya'da depremin yoğun olarak yaşandığı alanlardan başlıyoruz. Bu kapsamda Yeşilyurt İkizce güzel alan. Şehrin hem doğusunda hem batısında hem kuzeyinde, bütün alanlarındaki genişlemeyi şehrin 50 yılını planlayacak anlayışla yapıyoruz. Gelincik Tepesi daha önce afet konutları yaptığımız alandı. Buradaki alanlarımızı kullanacağız. Çamurlu ve yine Altay Kışlası'ndan daha önce çıkardığımız alanları kullanacağız ve 43 bin konutumuzu belirlediğimiz rezerv alanlarda yapacağız. Daha sonrasında bitirdiğimiz mastır planla şehrin merkezinde zemin artı 3-4 katı geçmeyecek, altında dükkanların olmadığı, ticari aksların bulunduğu, şehrin yaşadığı, tarihi eserlerinin korunduğu, ihya edildiği ki onu da Kültür Bakanlığımız bütün şehirlerde eş zamanlı yürütüyor. Dolayısıyla yeni Malatya'yı en güvenli, en sağlam, en yeşil haliyle çocuklarımıza, gelecek nesillerimize inşa edeceğiz. Burada da yaklaşık 15 bin köy konutunun yapılması planlanmaktadır. Bu konutlarımızın da etap etap ihalelerini gerçekleştireceğiz. Hem köylerimizde hem ilçelerimizde hem şehirlerimizde ihya ve inşa faaliyetlerini sürdüreceğiz."

- Bakanlar Ersoy ve Bozdağ'ın konuşmaları

Bakan Ersoy da depremin üzerinden 3 hafta geçtiğini anımsatarak, "Hem çadır hem konteyner kentlerin tedariki hem kalıcı konutların süreçlerine ve şehrin ihtiyaçlarına ilişkin ilgili bakanlarımızın bir araya gelmesiyle geniş kapsamlı toplantı yaptık." dedi.

Bakan Bozdağ, depremde vefat eden vatandaşlara bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakanlar Soylu, Ersoy ve Kurum ile kentteki çalışmalara ilişkin gerekli değerlendirmeleri yaptıklarını ve bu çerçevede çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bozdağ, koordinasyon ve işbirliği içerisinde, Malatyalıların ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü anlamındaki süreç yönetiminin etkin şekilde yapıldığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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