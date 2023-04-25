Malatya'da kaybolan kişi baraj gölünde ölü bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Malatya'da haber alınamayan kişi Boztepe Baraj Gölü'nde ölü bulundu.

Jandarma ekipleri, Yazıhan ilçesi Durucasu Mahallesi'nde ikamet eden ve kendisinden haber alınamayan Mehmet Uçar'ı (50) aramak üzere çalışma başlattı.

Uçar'ın aracının Boztepe Baraj Gölü civarında görülmesi üzerine haber verilen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı arama kurtarma ekipleri, Mehmet Uçar'ın cansız bedenini kıyıya 20 metre uzakta, 12 metre derinden çıkardı.

Uçar'ın cesedi incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.