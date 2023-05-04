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AK Parti Malatya milletvekili adayları seçim çalışmalarına devam etti

AA

AK Parti Malatya milletvekili adayları seçim çalışmalarına devam etti

MALATYA (AA) - AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile milletvekili adayı Abdurrahman Babacan, seçim çalışmalarını sürdürdü.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, milletvekili adayı Tüfenkci, Pütürge ilçesine bağlı mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Tüfenkci, her alanda Türkiye'yi 4 kat büyüttüklerini ve büyütmeye devam ettiklerini belirterek, "Bir yandan terörle mücadele ettik, bir yandan yeni istihdam alanları oluşturduk. Bir yandan vesayet odaklarıyla mücadele ettik, bir yandan da milletin iradesi hakim olsun diye kurumların tamamında milletin adamlarını iş başına getirmeye çalıştık." ifadesini kullandı.

Abdurrahman Babacan ise Kale ilçesini ziyaret etti, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Muhtarlar, belediye başkanları, il yönetimi ve ilçe başkanları ile koordineli bir şekilde çalışacaklarını, istişare ederek talepleri yerine getireceklerini belirten Abdurrahman Babacan,"Memleketimizin geleceği, gençliğimizin ve Malatya'mızın istikbali için önemli bir seçim yapacağız. Türkiye'miz bir eşikte ve bu eşiği aşacağız. Savunma sanayinde İHA'larla, SİHA'larla, Kızılelma'yla, Anka'yla, denizaltılarla, tanklarla ve savaş uçaklarıyla... Bunu daha da ileriye taşıyacağız. Terör örgütü PKK'nın beli kırıldı. Terör örgütünün feryat figan etmesinin, terör örgütü ele başlarının Kemal Kılıçdaroğlu'na açıktan oy istemesinin sebebi bu." değerlendirmesinde bulundu.

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