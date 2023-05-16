Malatya'da bazı sandıklardaki sonuçlara itiraz edildi

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MALATYA (AA) - Malatya'nın merkez Yeşilyurt ve Battalgazi ile Yazıhan, Hekimhan, Pütürge ve Kuluncak ilçelerinde, seçim sonuçlarına itirazda bulunuldu.

CHP temsilcileri, ilçe seçim kurullarına başvurarak, Yeşilyurt'ta 23, Battalgazi'de 6, Yazıhan ve Pütürge'de 3'er, Hekimhan ve Kuluncak'ta 1'er sandıkta sonuçlara itiraz etti.



AK Parti de Battalgazi'de 2, Yazıhan'da 9 sandığa itirazda bulundu.

Parti temsilcileri, tutanakların sisteme yanlış girilmesi gibi çeşitli nedenlere yönelik itirazlarını seçim kurullarına iletti.

İlçe seçim kurulları, parti temsilcilerinin itirazını, gerekçeleri değerlendirerek karara bağlayacak.

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