Malatya'da orman ve bahçelik alanda yangın
MALATYA (AA) - Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan orman ve bahçe yangınında 500 hektarlık alan zarar gördü.
Gündeğer Mahallesi Yediyol mevkisinde çıkan yangına Orman Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri 7 araç, 2 iş makinesi ile müdahale ediyor.
Yangına müdahale eden 1 itfaiye eri dumandan etkilendi, 1 itfaiye personeli ise hortumun patlaması nedeniyle yaralandı.
Yaralanan itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan 3 metruk evin hasar gördüğü yangından bazı kayısı bahçeleri de olumsuz etkilendi.