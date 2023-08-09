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        Malatya'da tünel inşaatındaki iş kazasında 3 işçi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 16:44
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        Malatya'da tünel inşaatındaki iş kazasında 3 işçi yaralandı
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        MALATYA (AA) - Malatya'nın Arguvan ilçesinde yapımı süren Yoncalı Barajı'nın tünel inşaatında metan gazının alev alması sonucu 3 işçi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Kömürlük Mahallesi'nde yapımı süren Yoncalı Barajı'ndaki tünel inşaatında kullanılan tünel açma makinasının bakımını yapan işçilerin makinaya pas sökücü sıktığı esnada tüneldeki metan gazı alev aldı.

        Olayda işçiler Ö.F.Ö, M.A. ve İ.K. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Gelen sağlık görevlilerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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