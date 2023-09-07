Malatya'nın suyu geçen yılın aynı dönemine göre daha yüksek seviyede Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Mehmet Mert, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bir dönem kesilen, ardından da bulanık akmaya başlayan Malatya'nın içme suyunun bahar yağışları nedeniyle geçen yılın aynı dönemine göre daha yüksek seviyede olduğunu söyledi.

Mert, AA muhabirine, Gündüzbey Kaptaj Tesisi'ndeki Malatya'nın içme suyunun 6 Şubat depremleriyle tamamen yok olduğunu, kuruduğunu, üçüncü gün sonra yeniden ancak bulanık akmaya başladığını hatırlattı.

Akçadağ ilçesinde "Çapo içme suyu" diye bilinen ve 12 mahallenin içme suyunu sağlayan kaynağın da aynı şekilde depremde kuruduğunu ve geri gelmediğini anlatan Mert, şunları kaydetti:

"Malatya'mızın içme suyu da kaybolabilirdi. Çapo'da olduğu gibi gelmeyebilirdi. O nedenle Gündüzbey Kaptaj'daki suyumuzun kesilmesi nedeniyle çok ciddi bir endişe ve korku yaşadık. İkinci gün hafif hafif akmaya başladı. Sonra biraz çamur akmaya başladı ama aksın da çamur aksın, hiç önemli değildi, akması önemliydi. İkinci günden sonra ciddi anlamda çamur şeklinde su gelmeye başladı. Üçüncü günden sonra da artık tam kapasite olarak gelmeye başladı. O süreçte artçı depremlerin şiddeti de yüksekti. 5,5-6 şiddetlerinde artçılarla birlikte sürekli sallanan, sürekli tahrip bir olan bir altyapı vardı. Ardından çamur seyreldi, düzeldi, su içilebilir hale geldi. Şu anda geldiğimiz nokta itibarıyla hem suyumuz artık artçı depremlere dayanıklı hale geldi. Fay hatları artık o toprakları temizledi, karışacak bir şey yok. Hafiften bulanıklaşıyor ve 3-5 saatte de su normal hale geliyor. İnşallah başka deprem görmeyiz, böyle bir felaket de yaşamayız."

Depremden sonra mart ayında kentin çok iyi yağış aldığını ve bu nedenle geçen yıla göre içme suyunun arttığını belirten Mert, "Depremden sonra yağışın bol olması nedeniyle suyumuz saniyede 4 metreküpe çıktı. Bu sene depremden sonraki yağışın bol olması nedeniyle bir miktar suyumuzda farklılık var, yağışın getirdiği farklılık. Biraz daha iyiyiz bu dönem. Şu an 3,2 metreküp suyumuz, geçen yıl aynı dönemde 3 metreküptü." dedi.

Artık Malatya genelinde suyun çok kıymetli olduğunu ifade eden Mert, "Malatya kırsalında şu anda yeraltı suyu bulamadığımız yerler var. Gündüzbey Kaptaj açısından bakarsak, nüfus çok artmıyor. Belki 100 sene daha Malatya'nın su problemi olmaz. Bu su dünya standartlarına göre 2,5-3 milyona yetecek bir su. Ama bizim israf ettiğimiz sular, bahçe sulamamız, aşırı su kullanmamız... Bu alışkanlıklardan zaten mecburen vazgeçeceğiz. Biz vazgeçmezsek bizden sonraki nesil vazgeçecek. Rica ediyoruz, biz yeraltı sularını kullanmak istemiyoruz. Yeraltı suları bizden sonraki neslin bir emaneti, bu emaneti biz tüketmeyelim ki bizim çocuklarımız, onların torunları bu ülkede ihtiyaç duyduğu zaman kullansın." diye konuştu.