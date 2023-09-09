Malatya'da Rahma Austria Derneğince kurulan konteyner kentin açılışı yapıldı

Yeşilyurt ilçesinde kurulan konteyner kentin açılışında konuşan Koordinatör Kaymakam Alperen Yıldırım, konteyner kentin refahını daha fazla arttırmak için paydaş kuruluşlarla birlikte çalışmalar yaptıklarını belirterek Rahma Austria Derneğine teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Çolak ise depremin ardından devletin ve milletin vatandaşların yaralarını sarmak için güzel hizmetler ve yardımlar yaptığını anlattı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da depremzedeler için temeli atılan konutların hızla yükseldiğini belirterek "Depremden bu yana biraz toparlandık ama yıkımın seviyesi çok büyüktü. Bizlerin gayreti, sizlerin destekleriyle İkizce Mahallesi'nde 2 bin 200 konut bitecek. Yine Belediye olarak TOKİ ile birlikte Yakınca Mahallesi'nde yaptığımız 541 konut, 22 iş yeri yine 12. ayda teslim edilecek." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından konteyner kentin açılış kurdelesi kesildi.