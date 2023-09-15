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        Malatya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen parşömen ele geçirildi

        Malatya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen ceylan derisi üzerine altın varak işlemeli İbranice yazılı parşömen ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 19:25 Güncelleme: 15.09.2023 - 19:38
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        Malatya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen parşömen ele geçirildi
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        Malatya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen ceylan derisi üzerine altın varak işlemeli İbranice yazılı parşömen ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının istihbarat çalışması sonucunda Şanlıurfa'dan Malatya'ya tarihi eser niteliği taşıyan kitap getirilerek satışının yapılacağı tespit edildi.

        Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından Yazıhan ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada, özel yapım tarihi değeri bulunan bir ahşap sandık ile içerisinde Mısır dönemine ait ve 3 bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen ceylan derisi üzerine altın varak işlemeli İbranice yazılı parşömen, 1 ruhsatsız tabanca ve 11 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.​​​​​​​​​​​​​​

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