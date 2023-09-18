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        Malatya'da cezaevi aracıyla otomobil çarpıştı, 1 ölü, 4 yaralı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, cezaevi aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2'si jandarma personeli, 2'si tutuklu olmak üzere 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 17:45 Güncelleme: 18.09.2023 - 18:33
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        Malatya'da cezaevi aracıyla otomobil çarpıştı, 1 ölü, 4 yaralı
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        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, cezaevi aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2'si jandarma personeli, 2'si tutuklu olmak üzere 4 kişi yaralandı.

        H.Ş. (63) idaresindeki 01JP 426 plakalı otomobil ile Akçadağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na ait ve hastaneden dönen M.H.K. (34) yönetimindeki 44 ABB 433 cezaevi ring aracı, Görgü Mahallesi'nde çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Kazada yaralanan sürücü H.Ş, cezaevi aracındaki 2 jandarma ve 2 tutuklu kentteki hastanelere kaldırıldı. Sürücü H.Ş. hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Yaralı 4 kişinin durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

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