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        Malatya'da enkaz altında kalan bir kişi yaralandı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde enkaz altında kalan bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 19:30 Güncelleme: 20.09.2023 - 19:37
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        Malatya'da enkaz altında kalan bir kişi yaralandı
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde enkaz altında kalan bir kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Karaterzi Mahallesi'nde oturan A.G, evinin ön tarafındaki bağımsız tuvalet ve banyo eklentisini kendi imkanlarıyla yıkmaya çalıştığı esnada çökme meydana geldi.

        Enkaz altından kurtarılan A.G, sağlık ekiplerince Akçadağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        A.G’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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