Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 16:59 Güncelleme: 25.09.2023 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yazıhan ilçesi Durucasu Mahallesi'nde ikamet eden 2 kişinin yasa dışı kenevir bitkisi ektiği ve esrar maddesi elde ederek uyuşturucu madde ticareti yapacağı bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelilerin ev ve eklentilerine operasyon düzenledi.

        Aramada, 6 kilo 475 gram kubar esrar ve 354 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

        Adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'da
        Anne ile oğlu birbirine girdi!
        Anne ile oğlu birbirine girdi!
        İlaç almak için gittiği eczanenin önünde kalp krizinden öldü
        İlaç almak için gittiği eczanenin önünde kalp krizinden öldü
        Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        İntikam vahşeti! Hedef şaşırıp yanlış kişiyi öldürdü
        İntikam vahşeti! Hedef şaşırıp yanlış kişiyi öldürdü
        Araç sahipleri ek MTV'yi ödedi mi?
        Araç sahipleri ek MTV'yi ödedi mi?
        Gelinini öldüren caniden tüyler ürperten itiraf!
        Gelinini öldüren caniden tüyler ürperten itiraf!
        Adliyenin önündeki restoranda çatışma: Ölü ve yaralılar var!
        Adliyenin önündeki restoranda çatışma: Ölü ve yaralılar var!
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        Genel müdürlüğü 11 gün sürdü
        Genel müdürlüğü 11 gün sürdü
        Acilen hastaneye kaldırıldı
        Acilen hastaneye kaldırıldı
        G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler!
        G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler!
        Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
        Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
        Sonunda Chamberlain!
        Sonunda Chamberlain!
        Kim Basinger ortaya çıktı
        Kim Basinger ortaya çıktı
        10 bin liraya alıcı buldu
        10 bin liraya alıcı buldu
        Nelsson out, Sanchez in!
        Nelsson out, Sanchez in!
        Sabancı & Talu aşkı
        Sabancı & Talu aşkı
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        Sel bölünmüş Libya’yı birleştirir mi? Trablus Hükümeti ne diyor?
        Sel bölünmüş Libya’yı birleştirir mi? Trablus Hükümeti ne diyor?

        Benzer Haberler

        Malatya Valisi Yazıcı'dan Mevlit Kandili mesajı
        Malatya Valisi Yazıcı'dan Mevlit Kandili mesajı
        Narmikan kavunu tezgahlarda yerini aldı
        Narmikan kavunu tezgahlarda yerini aldı
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Malatya'da konuştu:
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Malatya'da konuştu:
        CHP Malatya İl Başkanlığına Barış Yıldız seçildi
        CHP Malatya İl Başkanlığına Barış Yıldız seçildi
        GÜNCELLEME - Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 5...
        GÜNCELLEME - Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 5...
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı