Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yazıhan ilçesi Durucasu Mahallesi'nde ikamet eden 2 kişinin yasa dışı kenevir bitkisi ektiği ve esrar maddesi elde ederek uyuşturucu madde ticareti yapacağı bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelilerin ev ve eklentilerine operasyon düzenledi.

Aramada, 6 kilo 475 gram kubar esrar ve 354 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.