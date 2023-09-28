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        Kaymakam Karataş, öğrencilerle voleybol oynadı

        Malatya'nın Arguvan ilçesinde, Kaymakam Adem Karataş lise öğrencileriyle voleybol maçı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 14:27 Güncelleme: 28.09.2023 - 14:59
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        Kaymakam Karataş, öğrencilerle voleybol oynadı
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        Malatya'nın Arguvan ilçesinde, Kaymakam Adem Karataş lise öğrencileriyle voleybol maçı yaptı.

        Kaymakam Karataş, Arguvan Kapalı Spor Salonunda Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileriyle voleybol maçı yaptı.

        Maçın ardından çocuklarla sohbet eden Karataş, spora önem verdiğini belirterek, "İlçede 7'den 70'e spor yapmayan kalmayacak. Bugünkü dostluk içinde oynanan maçta kazanan dostluk oldu. Gözbebeğimiz olan öğrencilerin her zaman yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

        Karataş, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Okul Müdürü Hüseyin Ünal, beden eğitimi öğretmeni Nurseda Şişman ile öğrencilere teşekkür etti.

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