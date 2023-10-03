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        Malatya'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Malatya'nın Darende ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 10:52 Güncelleme: 03.10.2023 - 10:57
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        Malatya'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Malatya'nın Darende ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Y.E. idaresindeki 34 NH 9016 plakalı otomobil, Yukarıulupınar Mahallesi D-300 kara yolu Çayırdüzu mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, takla attı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile İ.A, ile V.E, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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