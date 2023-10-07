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        Darende'de Trugo elektrikli şarj istasyonu kuruldu

        Malatya'nın Darende ilçesine elektrikli şarj istasyonu kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 12:19 Güncelleme: 07.10.2023 - 12:46
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        Darende'de Trugo elektrikli şarj istasyonu kuruldu
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        Malatya'nın Darende ilçesine elektrikli şarj istasyonu kuruldu.

        Yerli ve milli otomobil Togg'un şarj ağı markası Trugo'nun şarj istasyonu ilçede bir otelin girişinde hizmet vermeye başladı.

        Elektrikli şarj istasyonunda tüm elektrikli otomobiller şarj edilebilecek.

        Otele ait otoparka kurulan istasyonda, 180 kilovatlık cihazlarla 25 dakika içinde yüzde 80'e kadar şarj yapılabileceğini belirtildi.

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