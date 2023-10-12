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        Malatya kent merkezinin inşaatına başlanacak

        AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma neden olduğu ilde, kent merkezinin inşaatına en kısa sürede başlanacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 12:55 Güncelleme: 12.10.2023 - 13:03
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        Malatya kent merkezinin inşaatına başlanacak
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        AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma neden olduğu ilde, kent merkezinin inşaatına en kısa sürede başlanacağını bildirdi.

        Gören, gazetecilere, AK Parti Malatya milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Görüşmelerin ana temasının kent merkezi olduğunu dile getiren Gören, şöyle konuştu:

        "Çarşı merkezinde inşaatın bir an önce başlamasını görüştük. Çarşı merkezinde yeraltı sularının yoğunlukla bulunması sebebiyle biraz gecikildi. Bakanımız çarşı merkezinde inşaatın bir an önce başlaması noktasında irade belirttiler. Çarşı merkezinde çalışacak müteahhit firmayı da çağırma suretiyle onunla da görüşmemiz oldu. En kısa sürede çarşı merkezinde inşa faaliyeti başlayacak. Sadece suyun bulunması değil, enkazı kaldırılan binaların zemininin yeterince düzeltilmemesi de işimizi sekteye uğrattı.

        Diğer bir konu orta hasarlı yapılara yönelik yapılacak çalışmanın bir an önce hızlandırılması noktasındaydı, bu konuda Yeşilyurt ve Battalgazi belediye başkanlarımızı Bakanımız talimatlandırdı. Buna ilişkin usul ve esasların belirlenmesine ilişkin çalışmaları olmuş ve nihayete ermiş. Orta hasarlılarla ilgili çalışmanın hızlanması, orta hasarlıların güçlendirilmesi konusunda talebi olan vatandaşların talebinin yerine getirilmesi için çalışma başlattılar."

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