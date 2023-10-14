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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Yoncalı Barajı inşaat alanında incelemede bulundu:

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yoncalı Barajı'nda Türk mühendislerinin en son teknolojiyi kullandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 13:05 Güncelleme: 14.10.2023 - 13:26
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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Yoncalı Barajı inşaat alanında incelemede bulundu:
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yoncalı Barajı'nda Türk mühendislerinin en son teknolojiyi kullandığını söyledi.

        Arguvan ilçesinde yapımı süren Yoncalı Barajı'nın inşaat alanında inceleme yapan Bakan Yumaklı, barajdaki çalışmaların sürdüğünü belirtti.

        2024 yılı içinde barajın su tutmaya başlayacağı bilgisini veren Yumaklı, şöyle konuştu:

        "Deprem esnasında herhangi bir hasar görmedi, yapım teknolojisi itibarıyla bu barajın başka bir özelliği de yaklaşık 9 kilometrenin üzerinde bir tünelle 175 bin dekarlık bir alanın sulanmasıyla alakalı. Şu anda halihazırda devam eden bir inşaat süreci var. Yaklaşık yüzde 75'i tamamlanmış durumda. Geri kalan yüzde 25'i de en kısa zamanda bitecek. Yaklaşık bu da 4,5-5 aylık bir süre alacak, daha sonra da sulama kanallarının yapımıyla ilgili sürece geçilecek. Netice itibarıyla sulama kanallarının bitmesi sonrasında bu bölge için artık çok daha farklı ürün çeşitlerinin, daha verimli üretimin gerçekleşmesi sağlanmış olacak."

        Devletin tüm imkanlarıyla deprem bölgesindeki çalışmalarına devam ettiğini dile getiren Bakan Yumaklı, vatandaşların sürekli yanında olduklarını vurguladı.

        Türkiye'de inşa edilen ve yapımı süren büyük yapıların Türk mimar, mühendis ve işçiler tarafından yerli olarak yapıldığına dikkati çeken Yumaklı, şunları dile getirdi:

        "Hatırlarsanız Yusufeli Barajı, kendi kategorisinde dünyanın 5'inci, Türkiye'nin de en büyük barajı. 275 metrelik bir yüksekliğe sahip. Binlerce kilometrelik tünellerle birlikte inanılmaz doğa şartları, işte bu bahsetmiş olduğum ülkenin evlatlarının, bu ülkenin mühendislerinin beyin gücü, zihin gücü, emeğiyle beraber oldu. İnşallah önümüzdeki yılın başı itibarıyla elektrik üretim testlerini tamamlamış olacağız ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza teslim etmiş olacağız. Bugün burada Türk mühendislerimizin en son teknolojiyi, dünyada uygulanması gereken ne varsa onları da barajın yapımında kullandığını görüyoruz."

        - Yoncalı Barajı inşaatı depremlerden etkilenmedi

        Bakan Yumaklı, barajın Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenmediğini söyledi.

        Alanda kullanılan teknolojinin yapıyı depremlerden koruduğunu vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

        "Canıgönülden buradaki mühendislerimizi kutluyorum, sulama kanallarının tamamlanmasını müteakip buralarda tarım üretimi yapacak olan üreticilerimize de şimdiden bereketli ürünler temenni ediyorum. İnşallah bizim ülkemiz karada yaşanan en büyük felaket olan 6 Şubat depremlerinin etkisini çok kısa bir sürede halletmiş olacak. Bunu yaparsa sadece bizim ülkemiz yapardı ve nitekim de öyle olacak."

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