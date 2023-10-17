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        Kale'de "Sağlıklı Kadınlar" etkinliği düzenlendi

        Malatya'nın Kale ilçesinde "Sağlıklı Kadınlar" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 15:08 Güncelleme: 17.10.2023 - 15:10
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        Kale'de "Sağlıklı Kadınlar" etkinliği düzenlendi
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        Malatya'nın Kale ilçesinde "Sağlıklı Kadınlar" etkinliği düzenlendi.

        Kale Kaymakamlığı koordinesinde Kale Belediye Başkanlığı ve İlçe Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen "Sağlıklı Kadınlar" etkinliği kapsamında kadınlara yönelik hastanede sağlık taramaları (genel muayene, diş muayenesi, kan alma, röntgen çekimi, tansiyon ölçümü, beden kitle endeksi ölçümü) yapıldı.

        Programa Kale Kaymakamı Mustafa Aksoy, Kale Belediye Başkanı Murat Koca, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erhan Berk, İlçe Devlet Hastanesi Hastane Başhekimi Safa Burak Kıyat kurum amirleri, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kadın personeller, hemşireler, doktorlar ve vatandaşlar katıldı.

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