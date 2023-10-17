Kale'de, Cumhuriyetin 100. yılı kutlandı

Malatya'nın Kale ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü ve 100. Yıl Uçurtma Şenliği etkinliği düzenlendi.

Kale Kaymakamlığı koordinesinde, Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Kale Belediyesi Gençlik Merkezi ile Kale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte ilçe protokolü ve gençler, Kale Bayrak Tepe bölgesinde Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü gerçekleştirdi.

Bayrak Tepe'de ise 100. Yıl Uçurtma Şenliği etkinliği düzenlendi. Şenlikte gökyüzüne gönderilen uçurtmalar renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte öğrenciler çeşitli aktiviteler yapıp, halay çekerek eğlendi.

Programa katılanlar Türk Bayrağı açarak İstiklal Marşı okudu.

Etkinlikte konuşan Kale Kaymakam Mustafa Aksoy, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları kapsamında ilçemizdeki faaliyetlerimize tüm hızı ile devam ediyoruz. Bugün de bu kapsamda önce öğrencilerimizle Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü programı, ardından uçurtma şenliği, İstiklal Marşı etkinliği ve son olarak da sıfır atık projesi kapsamında doğa çevre temizliği etkinliği düzenledik. Yapılan etkinliklerde gençlerimizle hem spor yapıp keyifli dakikalar geçiriyoruz hem de gençlerimizde farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Katılımcılar etkinliğin sonunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Sıfır Atık Projesi" kapsamında çevre temizliği etkinliği yaptı.

Kutlama etkinliğine Kale Belediye Başkanı Murat Koca, Kale İlçe Jandarma Komutanı Nurullah Çolak, Kale İlçe Emniyet Amir vekili Necmettin Budancamanak, Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç, Kale İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, Kale Belediyesi Gençlik Merkezi sorumlusu Serdar Koca, okul idarecileri, öğretmenler, vatandaşlar, gençler ve öğrenciler katıldı.