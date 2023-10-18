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        Malatya'da İsrail protestosu sırasında bir grup Kürecik Radar Üssü'ne gitmek istedi

        Malatya'da, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısı protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 02:49 Güncelleme: 18.10.2023 - 02:49
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        Malatya'da İsrail protestosu sırasında bir grup Kürecik Radar Üssü'ne gitmek istedi
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        Malatya'da, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısı protesto edildi.

        Büyükşehir Belediyesi yanında toplanan bir grup, İsrail'in hastane saldırısına tepki gösterdi. Türk ve Filistin bayrakları sallayan grup, İsrail aleyhine çeşitli sloganlar attı.

        Grup daha sonra araçlarıyla konvoy yaparak Akçadağ ilçesindeki Kürecik Radar Üssü'ne doğru yola çıktı.

        Kürecik yol ayrımında jandarmanın geçişlerine izin vermediği grup ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı.

        Malatya Valisi Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın bölgeye gelerek sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü.

        Grup daha sonra dağıldı.

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