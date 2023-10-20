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        Malatya'da silindir makinesinin altında kalan operatör hayatını kaybetti

        Malatya'da yol çalışması sırasında silindir makinesinin altında kalan operatör yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 14:50 Güncelleme: 20.10.2023 - 14:50
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        Malatya'da silindir makinesinin altında kalan operatör hayatını kaybetti
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        Malatya'da yol çalışması sırasında silindir makinesinin altında kalan operatör yaşamını yitirdi.

        Yazıhan ilçesine bağlı Ambarcık Mahallesi mevkisinde kara yolu çalışması yapan silindir sürücüsü M.S. (48), aracın kapısının açılması üzerine düştü.

        Silindir makinesinin üzerinden geçtiği M.S. yaralandı. İhbar üzerine sağlık ekiplerince Yazıhan Devlet Hastanesine kaldırılan M.S, kurtarılamadı.

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