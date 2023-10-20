Malatya'da silindir makinesinin altında kalan operatör hayatını kaybetti
Malatya'da yol çalışması sırasında silindir makinesinin altında kalan operatör yaşamını yitirdi.
Giriş: 20.10.2023 - 14:50 Güncelleme: 20.10.2023 - 14:50
Malatya'da yol çalışması sırasında silindir makinesinin altında kalan operatör yaşamını yitirdi.
Yazıhan ilçesine bağlı Ambarcık Mahallesi mevkisinde kara yolu çalışması yapan silindir sürücüsü M.S. (48), aracın kapısının açılması üzerine düştü.
Silindir makinesinin üzerinden geçtiği M.S. yaralandı. İhbar üzerine sağlık ekiplerince Yazıhan Devlet Hastanesine kaldırılan M.S, kurtarılamadı.