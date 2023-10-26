Kale'de öğrencilere tabiatın korunması eğitimi verildi Malatya'nın Kale ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü görevlileri tarafından öğrencilere tabiatın korunması ve biyoçeşitlilik konularında eğitim verildi.

Malatya'nın Kale ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü görevlileri tarafından öğrencilere tabiatın korunması ve biyoçeşitlilik konularında eğitim verildi.

Kıyıcak Mahallesi Tahsin Başdemir Ortaokulunda düzenlenen programda, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü görevlilerinden Biyolog Çiğdem Demirhan, Malatya'nın biyolojik çeşitliliği, koruma altındaki endemik türler, koruma altındaki doğal alanlar hakkında bilgi verdi.

Görseller ve video gösterimlerinin de yer aldığı eğitimde, kaçak avlanmanın biyoçeşitliliğe ve özellikle koruma altındaki endemik türlere verdiği zararlara işaret edilerek, doğanın korunması gerektiği ifade edildi.

Seminere katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut ve Okul Müdürü Eyüp Kav, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü görevlilerine teşekkür etti.