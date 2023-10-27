Arguvan Belediye Başkan Kızıldaş pazar esnafını ziyaret etti

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, ilçede pazar esnafını ziyaret etti.

Kızıldaş, sorunları dinleyip talepleri aldığı ziyaretinde, vatandaşlarla her fırsatta bir araya geldiklerini belirtti.

Pazar yerlerinde de vatandaşlar ve esnafla bir araya geldiklerini dile getiren Kızılda, "İlçemizde kurulan pazarda satış yapan pazarcı esnafımızı ziyaret ederek kendilerine hayırlı ve bol kazançlar diledik. Esnafımızın sorunları yerinde dinleyerek çözüm önerilerini konuştuk. Ayrıca pazar alışverişine gelen vatandaşlarımızla sohbet ederek, onların da talep ve isteklerini dinleme fırsatı bulduk." dedi.