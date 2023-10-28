Darende'de ve Kale'de Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor Malatya'nın Darende ve Kale ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında doğa yürüyüşü gerçekleştirildi, fidan dikildi.

Malatya'nın Darende ve Kale ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında doğa yürüyüşü gerçekleştirildi, fidan dikildi.

Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Türkiye Yüzyıl’ında 100. Yıl Doğa Yürüyüşü" düzenlendi.

Sabah başlayan ve öğrencilerin bayrak taşıdığı yürüyüşte, İlçe Kaymakamı Şeref Gülyer ile kurum amirleri, okul yöneticileri, sporcular ve öğrenciler, Zengibar Kalesi seyir alanına kadar yürüdü.

Kale önünde şehitler için yapılan dua sonrası Gülyer, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında ilçede çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Yürüyüşün tamamlanmasının ardından katılımcılara, Özel Ahmet Şemsettin Ateş Erkek Öğrenci Yurdu tarafından çorba ve çay ikram edildi.

- Kale

Kale ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında "100. Yıl Anısına 100 fidan dikme etkinliği" düzenlendi.

Kale Kaymakamlığı koordinesinde Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Kale Belediyesi Gençlik Merkezi ile Kale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tertiplenen etkinlikte mesire alanına fidan dikildi.

Programda konuşan Kale Kaymakamı Mustafa Aksoy, fidan dikmenin önemli olduğunu anlatarak, "Küçük bir fidan olarak kurulan ve büyüyüp koca bir çınar haline gelen Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına bugün 100 fidanımızı toprakla buluşturduk. Bu fidanlarda Cumhuriyetimizle beraber nice 100 yıllar görecektir inşallah. Bu duygularla Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyorum. " ifadelerini kullandı.

Programa Kale Belediye Başkanı Murat Koca, ilçe protokolü, vatandaşlar ve gençler katıldı.