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        Malatya'nın ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor

        Malatya'nın Kale ve Darende ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 15:43 Güncelleme: 29.10.2023 - 15:45
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        Malatya'nın ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor
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        Malatya'nın Kale ve Darende ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

        Kale ilçesi İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programda Kaymakam Mustafa Aksoy ve Belediye Başkanı Murat Koca, katılımcıların bayramını kutladı.

        Mustafa Aksoy'un günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterileri sundu.

        Müzik dinletisinin yaptığı tören, çeşitli yarışmalarda derece elde eden öğrencilere hediyelerin verilmesiyle sonra erdi.

        - Darende

        İlçedeki törenler ilk olarak Kaymakam Şeref Gülyer'in makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Daha sonra Kapalı Spor Salonu'nda öğrencilerin katıldığı törenlere geçildi.

        Törende konuşan Gülyer, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü milletçe büyük bir gurur ve coşku içinde kutladıklarını söyledi.

        Gülyer, vatanın bölünmez bütünlüğü için görevi başında şehit düşenleri rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, "Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne ulaşmanın millet olarak onur ve gururunu yaşamaktayız. Ancak bilmemiz gerek bir gerçek var o da Cumhuriyetimizi kolay kazanmadık. Büyük bedeller ödeyerek kazandığımız bu mutlu günü bütün kahramanlarımızı yad ederek nice yüz yıllara ulaşmanın sözünü vererek kutluyoruz." dedi.

        Öğrencilerin şiirler okuduğu, halk oyunları gösterisi sunduğu törende, yapılan çeşitli yarışmalarda derece elde eden öğrencilere hediyelerin verilmesinden sonra geçit töreni ile etkinlikler son buldu.

        Törene, Belediye Başkan Vekili Tuncer Çalık, Cumhuriyet Savcısı Habib Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, resmi kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş yöneticileri, öğrenci ve velileri katıldı.

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