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        Malatya'da ağır hasarlı 13 katlı bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da ağır hasarlı 13 katlı bina, patlayıcı kullanılarak yıkıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 17:52 Güncelleme: 29.10.2023 - 17:52
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        Malatya'da ağır hasarlı 13 katlı bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da ağır hasarlı 13 katlı bina, patlayıcı kullanılarak yıkıldı.

        Depremlerde ağır hasar alan Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'ndeki 13 katlı binada inceleme yapan uzman ekip, binanın belirli bölümlerine 160 kilogram patlayıcının bulunduğu 1785 kapsül yerleştirdi.

        Gerekli önlemlerin ardından verilen komutla kapsüller patlatılarak binanın yıkımı gerçekleştirildi.

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